O prefeito de Maricá Fabiano Horta, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro no RJ - Divulgação

O prefeito de Maricá Fabiano Horta, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro no RJDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:56 | Atualizado 11/06/2021 12:56

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), encontrou o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), na noite de ontem (quinta-feira 10/06) o encontro aconteceu em um hotel de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro.



Participaram do encontro os deputados federais Marcelo Freixo (PSOL, mas com ida encaminhada para o PSB), Alessandro Molon (PSB), Jandira Feghali (PCdoB) e Benedita da Silva (PT), além da presidente e do vice do diretório nacional do PT, Gleisi Hoffmann e Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos e vice presidente nacional do PT. Deputados estaduais e vereadores também estiveram presentes.

O encontro foi fechado, mais segundo informações, foi defendido no encontro a importância de buscar o centro na composição eleitoral de 2022 e que a conciliação é uma característica importante na política.



Nas redes sociais, Fabiano Horta comemorou o encontro com Lula. “É uma imensa alegria reencontrar pessoalmente nosso querido e eterno presidente Lula que nos traz uma energia inspiradora, nos fazendo voltar a sonhar com um Brasil melhor para todos. O sentimento de esperança conduziu a reunião de hoje com lideranças da esquerda carioca.”