Polícia esteve na comunidade de Realengo - REPRODUÇÃO TWITTER

Polícia esteve na comunidade de RealengoREPRODUÇÃO TWITTER

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 13:07

Rio - Moradores da Taquara viveram uma noite de tensão no sábado (12). Dias após milicianos invadirem a comunidade do Jardim Novo, em Realengo, traficantes decidiram revidar e trocaram tiros com o grupo que controla a região da Estrada dos Teixeiras, na Taquara. As duas áreas são separadas por uma área de mata do Parque Estadual da Pedra Branca.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que "grupos de criminosos armados entraram em confronto na localidade das Teixeiras, na Taquara". Equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para reforçar o policiamento. Não houve registro de feridos.

Publicidade

O confronto é um 'troco' da tentativa de invasão de milicianos da Taquara, na última segunda-feira (7), na comunidade do Jardim Novo, em Realengo. A investida, como mostrou reportagem do DIA , foi uma tentativa da milícia que controla a região de Jacarepaguá de expandir o território para uma das poucas favelas ainda dominadas pelo tráfico da Zona Oeste.

Do lado dos traficantes, a ordem foi montar acampamento e não deixar vingar qualquer investida. A comunidade de Realengo é um dos últimos territórios da facção de Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, preso desde 2002, mas ainda considerado como o 'pai' do grupo.

Publicidade

Moradores afirmam que, enquanto trocavam tiros e evitavam a invasão, traficantes do Jardim Novo gritavam ‘Mais Treva’ e ‘Rei’, referência indireta ao líder preso - um dos apelidos de Celso é Trevão. Em troca de mensagens nas redes sociais, criminosos locais falam em 'resistência até o último homem'. Não é exatamente um exagero: desde a prisão de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, em 2011, e a morte de Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, em 2015, a facção criada na década de 1990 sofreu debandadas e enfraquecimentos, até se tornar praticamente uma ilha na Zona Oeste - da Vila Vintém a Realengo -, cercada de áreas de milícia por todos os lados. A Estrada dos Teixeiras liga as duas partes.

Os milicianos querem a região para expandir o território até o outro lado do Maciço da Pedra Branca. A região mais populosa de Jacarepaguá - bairros como Taquara, Tanque, Gardênia Azul e Curicica - já está sob o controle da milícia, segundo a Polícia Civil.