Prefeito Eduardo Paes faz vistoria na Praça Zozimo Calazans, em Senador Camara, Zona Oeste do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 13/06/2021 11:53

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, garantiu, na manhã deste domingo, que as contas do município estão estabilizadas e que aos poucos está retomando a capacidade de investimento da prefeitura. A declaração foi dada durante agenda em Senador Camará, para vistoriar ruas e praças da Zona Oeste do Rio.

"A boa notícia é que a gente já está com as contas estabilizadas, estamos retomando nossa capacidade de investimento e a gente vai ver ao longo do tempo, no segundo semestre, a gente vai ver que os serviços vão voltar a funcionar. Nós já equilibramos as finanças da prefeitura, é importante dizer isso", falou.

Paes criticou a gestão de Marcelo Crivella, ao dizer que agora acabou a história de 'não tenho dinheiro', que segundo ele, era contada repetidamente nos últimos quatro anos. O prefeito também afirmou que os salários serão pagos em dia.

"É uma coisa que, a gente nos últimos quatro anos era o tempo todo 'não tinha dinheiro, não tenho dinheiro', acabou essa conversa. Vamos pagar o salário de todo mundo direitinho em dia, e se Deus quiser, em breve, voltando ao segundo dia útil do mês, no máximo, como limite", garantiu.

O prefeito do Rio também disse que o município vai conseguir cumprir com as obrigações com os fornecedores e prestadores de serviço.