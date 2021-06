Prefeito Eduardo Paes faz vistoria na Praça Zozimo Calazans, em Senador Camara, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeito Eduardo Paes faz vistoria na Praça Zozimo Calazans, em Senador Camara, Zona Oeste do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 13/06/2021 10:52 | Atualizado 13/06/2021 11:56

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, elogiou a Polícia Civil pela operação 'Dia dos Namorados' que terminou com a morte do chefe da maior milícia da estado, Wellington da Silva Braga, o Ecko, no início da manhã de sábado. A declaração foi feita na manhã deste domingo, quando cumpria sua agenda em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

Paes cumpria o compromisso de vistoriar ruas e praças da região, e perguntado sobre a ação policial, o prefeito comemorou e disse que é essa polícia que orgulha o carioca.

"Acho uma maravilha. Parabéns a Polícia Civil, pelo excepcional trabalho de inteligência, é assim que a gente espera que as forças policiais ajam. Ontem eu mandei uma mensagem ao governador Claudio Castro e ao chefe de polícia Allan Turnowski pelo trabalho, ambos merecem o nosso aplauso e a gente quer é essa polícia que nos enche de orgulho", disse.

No sábado, o governador do Rio, Claudio Castro, também já havia parabenizado a corporação pela captura do miliciano e disse que era "um dia histórico".