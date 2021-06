Jacklline de Oliveira Lopes, mãe de Kathlen, escreveu um longo desabafo nas redes sociais - Daniel Castelo Branco

Jacklline de Oliveira Lopes, mãe de Kathlen, escreveu um longo desabafo nas redes sociais Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 13:24 | Atualizado 13/06/2021 13:26

Rio - A mãe de Kathlen Romeu, a administradora Jacklline Lopes, fez um longo desabafo nas redes sociais, na manhã deste domingo (13), sobre a perda da filha, morta há cinco dias no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, durante um tiroteio. Jackelline relatou que desde que perdeu Kathlen, ela sente medo e revolta diante de tudo que aconteceu.



Em um trecho do desabafo, a administradora diz que ainda não consegue acreditar que a jovem se foi. "Eu preciso de uma dose mais forte...seja ela de amor, seja ela de oração, seja ela de conformismo [...] fico cada dia mais perdida, me enganando que ela está no trabalho, que ela está no Marcelo, que está tomando banho, lavando louça...mas a madrugada cai e ela nunca chega! Desespero total", escreveu Jackelline.

A mãe também relembrou características marcantes da filha, que estava grávida de quatro meses. "Ela era grandiosa demais! Ela conquistava o coração de todos onde passava! Desde pequena carismática", descreveu. Jackelline finalizou o desabafo pedindo por justiça. "A justiça vai ser feita e vamos honrar Kathlen Romeu pra sempre", encerrou.

Em um outro trecho, Jackelline se mostrou revoltada com o autor do disparo que matou sua filha. "Infeliz que fez isso com meus anjos! A você, que fez isso com a minha filha, só desejo uma coisa: que você nunca mais tenha paz! Que esse nome Kathlen de Oliveira Romeu te atormente até o último dia da sua vida".

Andamento das investigações

Neste sábado (12), a Polícia Militar informou que os 12 agentes envolvidos na operação no Complexo do Lins , que resultou na morte de Kathlen Romeu, foram afastados das ruas, cinco deles prestaram depoimentos duas vezes.

Na sexta-feira (11), a avó, mãe, pai e marido de Kathlen estiveram na Delegacia de Homicídios (DH) para prestar depoimento. Agora, um dos principais pontos a serem apurados pela investigação é de onde partiram os tiros que, segundo os familiares, vieram dos PMs. No entanto, a corporação nega a versão.



Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, Álvaro Quintão, a ação policial que terminou com a morte da jovem grávida Kathlen Romeu foi irregular. "Se os policiais estavam nesta ação dentro da favela, foi irregular porque não comunicaram ao Ministério Público e a PM negou a operação, por outro lado, se os policiais estavam em operação à revelia do comando da PM, também se trata de uma operação irregular", afirma o presidente.

