Publicado 12/06/2021 18:20

São Paulo - Depois de ter ultrapassado a marca de 484 mil mortos ontem , o Brasil registrou 2.037 mortes pela Covid-19 neste sábado (12). Com a atualização dos dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o país chegou a 486.272 mortes. Já o número de infectados está em 17.374.818 , com 78.700 novos casos confirmados nas últimas 24 horas.



O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (117.887), Rio de Janeiro (52.927) e Minas Gerais (42.872). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.679), Acre (1.707) e Amapá (1.756).

Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, ultrapassando 3,4 milhões de casos. Minas Gerais, com mais de 1,6 milhão, e Rio Grande do Sul, com mais de 1,1 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (84.104), seguido por Roraima (107.348) e Amapá (113.828).



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.

Desde o início de junho do ano passado, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.