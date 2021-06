Jair Bolsonaro e o empresário Luciano Hang em 'motociata' realizada em 23 de maio - Divulgação

Por iG

Publicado 12/06/2021 17:22 | Atualizado 12/06/2021 17:25

São Paulo - Citado hoje (12), pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em discurso após a 'motociata' realizada em São Paulo, o grupo Médicos pela Vida já recebeu apoio de um movimento encabeçado pelo empresário Luciano Hang, dono da Havan.



Entre os integrantes do grupo estão alguns dos responsáveis por aconselhar Bolsonaro sobre o uso de drogas ineficazes contra a Covid-19, como a médica Nise Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto . Ambos na mira da CPI da Covid.

Segundo a Folha de S. Paulo, em pelo menos uma ocasião, o grupo Empresários em Ação, liderado por Hang, aparece associado a palestras de Yamaguchi e Zanotto, na qual eles, entre outros participantes, defenderam a cloroquina e o chamado tratamento precoce para a Covid, contrariando as evidências científicas.



A palestra, em formato de live, ocorre em módulos e teve início em março deste ano, com a última atividade realizada no dia 2 de junho. O apoio dos Empresários em Ação consta no fim da programação do primeiro módulo.

A assessoria de imprensa de Luciano Hang disse, em nota, que ele, em conjunto com médicos infectologistas, cientistas e empresários, acreditam no tratamento preventivo e precoce como parte da luta contra a Covid-19, mas que nunca destinou recurso financeiro para o grupo de médicos.



O documento também afirma que a única atividade que envolveu recursos foi a compra de ivermetectina, vitamina D e zinco, produtos que compõem o chamado kit Covid e que foram entregues à Prefeitura de Brusque (SC) como doação.



Os medicamentos que compõem o kit Covid, também não têm eficácia comprovada no "tratamento precoce" contra coronavírus.