Filho enterra própria mãe por falta de coveiro em cemitério na Paraíba - Reprodução

Por iG

Publicado 12/06/2021 21:01 | Atualizado 12/06/2021 21:03

João Pessoa - O cemitério de municipal de Riacho dos Cavalos, localizado na Paraíba, foi palco de um acontecimento inusitado: um filho enterrou a própria mãe por falta de coveiro no local. A informação é do portal Uol.



Franciberto Vieira Carneiro, agricultor de 47 anos, relatou, na última sexta-feira (11), que precisou enterrar sua própria mãe que foi vítima do novo coronavírus - Elizabete Vieira Carneiro, de 68 anos - pois o coveiro disse que não esperaria o corpo da idosa chegar e foi embora deixando a cova aberta.

"Fui obrigado a me expor, sem equipamento necessário, porque não ia deixar o corpo da minha mãe sem enterro", explicou Francisberto. "Estou tornando o caso público para que outras famílias não passem pela mesma situação que passamos. Além da dor de perder minha mãe, eu mesmo tive que enterrá-la com ajuda dos funcionários da funerária", explicou o agricultor.



A família ressaltou que procurará o Ministério Público em Catolé do Rocha para realizar uma denúncia sobre o episódio.

O rapaz explicou que não está com sintomas, mas que está na espera do resultado que sairá nos próximos três dias. "Somos pobres e dependemos de exames, de consultas e outros serviços da prefeitura e, por isso, eu tinha ficado calado até agora. Tenho medo de ficarmos excluídos por represálias, mas, diante desse novo caso, resolvemos contar a todos para que se tome uma providência", ressaltou o rapaz.