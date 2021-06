Ministro da Saúde Marcelo Queiroga - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministro da Saúde Marcelo QueirogaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Por KARILAYN AREIAS

Publicado 12/06/2021 18:05 | Atualizado 12/06/2021 21:28

Brasília - As vacinas da Janssen poderão ter o prazo de validade estendido por mais 15 dias, informou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante a coletiva de imprensa, realizada na noite deste sábado (12), em Brasília. Segundo Queiroga, a extensão desse prazo foi permitida pela FDA, espécie de Anvisa norte-americana. Com isso, os imunizantes que venceriam no dia 27 deste mês passam a ter como data de validade o dia 8 de agosto. Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda precisa verificar a ampliação.