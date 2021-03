Estão previstas 545,5 milhões de doses de imunizantes de diversos laboratórios até o mês de dezembro de 2021, considerando que não haja novas alterações Divulgação

Por Lucas Mathias

Publicado 16/03/2021 12:20 | Atualizado 16/03/2021 12:30

O governo federal pagou R$ 2,1 bilhões para 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que é aplicada somente uma vez. Já para 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, foram pagos R$ 5,6 bilhões - esta vacina é aplicada em duas doses, assim como está sendo feito no Brasil com a CoronaVac e a vacina de AstraZeneca/Oxford no momento.

É importante lembrar que todas as vacinas, para serem aplicadas, precisam receber autorização da Anvisa, seja em definitivo ou para uso emergencial. Apesar de a vacina da Janssen ainda não ter autorização para uso emergencial no Brasil, já recebeu um certificado da Anvisa de selo de boas práticas na fabricação e as tratativas devem avançar em breve. A Pfizer, por outro lado, já conta com liberação da agência para uso em definitivo.

Além dessas, as vacinas CoronaVac e de Oxford também já possuem registro e, por isso, já estão sendo aplicadas. Os imunizantes Covaxin e Sputnik V ainda não contam com liberação da Anvisa, apesar de já terem fechado contrato com o Ministério da Saúde. Quanto aos imunizantes do consórcio Covax Facility, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para facilitar o acesso justo e igualitário às vacinas, não será necessário registro e autorização da Anvisa, como decidiu a própria agência.

Para facilitar o entendimento, O DIA preparou uma lista com o cronograma do Ministério da Saúde para recebimento de doses dos laboratórios ou farmacêuticas com quem já foi firmado contrato. É importante ressaltar que tanto as datas quanto o número de doses estão sujeitos a atrasos ou alterações, conforme declaração de Pazuello. Confira:

Março - 38 milhões de doses



Oxford - 3,8 milhões

CoronaVac - 23,3 milhões

Covax - 2,9 milhões

Covaxin - 8 milhões



Abril - 57,1 milhões



Oxford - 32 milhões

CoronaVac - 15,7 milhões

Covaxin - 8 milhões

Sputnik V - 400 mil

Pfizer - 1 milhão



Maio - 47,6 milhões



Oxford - 27 milhões

CoronaVac - 6 milhões

Covax -6,1 milhões

Covaxin - 4 milhões

Sputnik V - 2 milhões

Pfizer - 2,5 milhões



Junho - 50,6 milhões



Oxford - 27 milhões

CoronaVac - 6 milhões

Sputnik V - 7,6 milhões

Pfizer - 10 milhões



Julho - 42,1 milhões



Oxford -18,6 milhões

CoronaVac - 13,5 milhões

Pfizer - 10 milhões



Agosto - 82,4 milhões



Oxford - 22 milhões

CoronaVac - 13,5 milhões

Pfizer - 30 milhões

Janssen - 16,9 milhões



Setembro - 77,3 milhões



Oxford - 22 milhões

CoronaVac - 8,8 milhões

Pfizer - 46,5 milhões



Outubro - 32 milhões



Oxford - 22 milhões

CoronaVac - 10 milhões



Novembro - 53,1 milhões



Oxford - 22 milhões

CoronaVac - 10 milhões

Janssen - 21,1 milhões



Dezembro - 65,3 milhões



Oxford - 22 milhões

CoronaVac - 10 milhões

Covax - 33,3 milhões