Por O Dia

Publicado 01/06/2021 20:06 | Atualizado 01/06/2021 20:06

Nesta terça-feira, 1, O governador João Doria (PSDB), disse que o estado de São Paulo não deve sediar a Copa América de 2021, que foi confirmada hoje no país pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo o tucano, a prioridade de sua gestão é "conter a pandemia".



"Comuniquei ao secretário-geral da CBF que SP não deverá sediar a Copa América. Após ampla consulta aos membros do Centro de Contingência concluímos que representaria uma má sinalização do arrefecimento no controle da transmissão do coronavírus. A prioridade é conter a pandemia", disse em suas redes sociais.

Vale lembrar que ontem, dia 31, quando foi anunciado pela Conmebol a realização da Copa no Brasil, o governador garantiu em nota que não iria se opor caso algum estádio do Estado fosse escolhido para receber partidas da Copa América.

"O governo de São Paulo não fará objeção caso a CBF defina São Paulo como um dos locais de jogos da Copa América, desde que os protocolos do Plano São Paulo sejam obedecidos", disse o governo na nota.

Já na nota de hoje, o governo do estado diz que o governador pediu a Walter Feldman que busque alternativas para a realização da Copa América fora do Estado de São Paulo.



"Os cientistas apontaram que neste momento a realização do torneio representaria uma má sinalização de arrefecimento no controle da transmissão do coronavírus, prioridade absoluta do Governo do Estado", diz o comunicado do governo.

*Com informações do IG - Último Segundo.