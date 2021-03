Marcelo Queiroga é o quarto a assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia Reprodução

O novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, afirmou, na manhã desta terça-feira, que a pasta vai realizar a política estabelecida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O médico falou com a imprensa ao chegar a uma reunião com o atual ministro Eduardo Pazuello. "O governo está trabalhando. As políticas públicas estão sendo colocadas em prática. O ministro Pazuello anunciou todo o cronograma da vacinação. A política é do governo Bolsonaro. A política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo", disse.

É o primeiro encontro entre Queiroga e Pazuello depois que Bolsonaro confirmou a substituição no ministério, nesta segunda-feira. "Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente. Eu já o conhecia há alguns anos, então, não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo o que o Pauzello fez até hoje", esclareceu Bolsonaro nesta segunda.

