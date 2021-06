Covid-19: doses da Janssen chegarão ao Brasil próximas à data de validade - Imagem Arquivo

Por iG

Publicado 08/06/2021 17:44 | Atualizado 08/06/2021 17:45

Brasília - Neste mês, 3 milhões de doses da vacina Janssen, da Johnson & Johnson, chegam ao Brasil. Segundo comunicado feito pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira (8), os imunizantes têm prazo de validade até 27 de junho e, por isso, precisam ser aplicados com rapidez.

Segundo a colunista da Folha, Mônica Bergamo, isso tem preocupado os gestores, já que as doses devem desembarcar na próxima terça no Brasil. À coluna, o Ministério da Saúde disse estar montando uma estratégia para a aplicação imediata da vacina.



As doses da Janssen sertão distribuídas apenas às capitais e a pasta diz que fará uma campanha de incentivo para que as pessoas procurem os postos de saúde -- já que, segundo afirmou à coluna, o país tem capacidade de aplicar 2,4 milhões de doses por dia.



Fabricada pela Johnson & Johnson, a vacina tem eficácia de 85% na prevenção de casos graves e apresenta proteção total contra hospitalização e morte por Covid-19, segundo estudo divulgado em janeiro. Entre as vantagens do imunizante, estão a aplicação em dose única e o armazenamento, que pode ser feito em geladeira.