Brasil

PF indicia líder do governo Bolsonaro por propinas de R$ 10 milhões de empreiteiras

Investigação aponta que as propinas teriam sido pagas a Fernando Bezerra (MDB-PE) pelas construtoras OAS, Barbosa Mello, S/A Paulista e Constremac em troca do direcionamento de obras contratadas pelo governo federal no Nordeste

Publicado 08/06/2021 16:46 | Atualizado há 10 minutos