Fernanda Venturino AgNews

Por MH

Publicado 12/12/2020 14:48

Fernanda Venturini aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para curtiu uma praia na manhã deste sábado. Recém-separada do técnico Bernardinho, a ex-jogadora de vôlei esteve na companhia de um rapaz, com quem caminhou pela orla e ainda se divertiram fazendo stand up paddle.



Em ótima forma aos 50 anos, a ex-atleta estava com um biquíni azul e chamou a atenção por sua barriga chapada. Vale lembrar que Fernanda completou as cinco décadas no mês passado, quando ganhou um bolinho surpresa de Bernadinho e de sua família, na praia. Fernanda e Bernardinho foram casados por 25 anos, e anunciaram o fim da relação em outubro deste ano.