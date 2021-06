Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - Deividi Correa/Estadão Conteúdo

Por Letícia Furlan - iG

Publicado 13/06/2021 13:37

Rio - O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), convocou uma coletiva de surpresa neste domingo (13), no Palácio dos Bandeirantes, para anunciar um adiantamento de 30 dias no calendário de vacinação. Pessoas de 18 a 24 anos começarão a ser vacinadas de 1 a 15 de setembro.

"São Paulo será o primeiro estado do Brasil a imunizar totalmente a sua população", afirmou Doria. A previsão era de que o último grupo terminasse de ser vacinado apenas em 18 outubro, data que foi batizada de "Dia da Esperança", conforme o governador anunciou na última quarta-feira (9).



"Uma notícia pela vida, uma notícia pela vacina, uma notícia pela saúde de todos os brasileiros", disse Doria mais cedo em seu Twitter ao explicar que a coletiva seria adiantada.

Novo calendário



Com a nova data, de 16 a 22 de junho serão vacinados o grupo de 50 a 59 anos; de 23 a 29 de junho, o grupo de 43 a 49 anos; de 30 de junho a 14 de julho, o grupo de 40 a 42 anos; de 15 a 29 de julho, o grupo de 35 a 39 anos; de 30 de julho a 15 de agosto, o grupo de 30 a 34 anos; de 16 a 31 de agosto, o grupo de 25 a 29 anos e, finalmente, de 1 a 15 de setembro, o grupo de 18 a 24 anos.

