Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. - Foto: reprodução internet

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177.Foto: reprodução internet

Por iG

Publicado 13/06/2021 12:54

Uma mulher simulou encomendar um açaí para denunciar estar sofrendo violência doméstica. Ela ligou para a Polícia Militar de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no último sábado (5) e os militares identificaram o pedido de socorro. O companheiro foi preso na hora.



A denúncia ocorreu por volta das 7h, segundo o soldado Danilo Garcia da Central de Atendimento do Departamento de Comando de Controle Integrado da Capital. A RBS TV teve acesso a ligação; veja abaixo.

Atendente: Bom dia, Soldado Garcia, qual sua emergência?

Vítima: Queria um açaí.

Atendente: Não entendi...

Vítima: Ah eu queria um açaí

Atendente: A senhora ligou pro 190, para a Brigada Militar

Vítima: Eu sei, eu sei…

Atendente: Mas tá ocorrendo alguma coisa aí senhora?

Vítima: Sim, eu queria um açaí

Atendente: A senhora tá sendo agredida?

Vítima: Sim, eu queria um açaí moço…

Atendente: Vou informar ao batalhão da área, tá bom?

Vítima: Tá.

Publicidade

"No momento disso eu já comecei a pegar o endereço dela. Após pegar o endereço dela, ela estava no telefone e tinha alguém próximo dela e deu pra ver que eles estavam em atrito e aí a gente confirmou que era um pedido de socorro e através disso já enviei para o batalhão da área e eles enviaram uma viatura no local e constataram que era um agressão", contou o soldado.

Um caso semelhante aconteceu no fim do mês passado, quando uma mulher do interior de São Paulo, ligou para a polícia e fez a denúncia 'pedindo uma pizza'.