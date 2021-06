Homem dorme em bueiro para contornar o frio em São Paulo - Reprodução

Homem dorme em bueiro para contornar o frio em São PauloReprodução

Por iG

Publicado 13/06/2021 11:14 | Atualizado 13/06/2021 13:07

Policiais militares encontraram um homem de 35 anos dormindo dentro de um bueiro no bairro dos Bandeirantes, em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo. Ao G1, os soldados Cleon e Alirando disseram que a equipe foi informada sorbre o morador de rua que tem o costume de dentro do bueiro no sábado (12).

Ainda dentro do bueiro, o homem não conteve o choro e revelou que tem problemas com drogas, que sente dor nas pernas e frio aos policiais. Ele também disse que não tinha mais contato com sua família.



Segundo Cleon afirmou ao G1, os PMs tentaram o levar ao abrigo da prefeitura, mas ele negou. Depois que os dois lhe deram um chocolate e foram atrás de comida, ele não foi mais localizado.

