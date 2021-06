Força Tarefa da Prefeitura de São Vicente dispersa festa clandestina com 500 pessoas - Reprodução/Prefeitura Municipal de São Vicente

Força Tarefa da Prefeitura de São Vicente dispersa festa clandestina com 500 pessoasReprodução/Prefeitura Municipal de São Vicente

Por Agência Brasil

Publicado 13/06/2021 12:28

Uma festa clandestina com mais de 500 pessoas foi dispersada pela força tarefa de fiscalização da prefeitura de São Vicente, no litoral paulista, na noite de ontem (12). Festas e aglomerações estão proibidas na cidade por serem ambientes de grande propagação do novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, o evento ocorria na Rua Tupiniquins, no bairro do Japuí, e reunia centenas de pessoas sem máscara. A força tarefa encerrou a festa, lavrou autos de infração por falta de uso de máscara e apreendeu equipamentos de som.

A fiscalização é feita por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Desenvolvimento do Comércio, Indústria e Assuntos Portuários (Secinp) e da Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans).