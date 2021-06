Jair Bolsonaro e o empresário Luciano Hang em 'motociata' realizada em 23 de maio - Divulgação

Publicado 13/06/2021 10:52

Deputados federais bolsonaristas defendem a candidatura do empresário Luciano Hang, dono da franquia de lojas Havan, ao Senado por Santa Catarina em 2022. Lideranças estaduais ligadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, alegam que Hang tem grandes chances de ser eleito.



Hang não teria interesse na candidatura, segundo deputados bolsonaristas. Apesar de gostar da ideia de fortalecer sua presença política, o dono das lojas Havan não pretende fazer isso por cargo eletivo.

Nos últimos dias, o empresário Luciano Hang entrou na mira da CPI da Covid. O objetivo, segundo parlamentares, seria investigar quem pagou por sites e serviços que propagaram fake news ligados à Covid-19 durante o período da pandemia.



Senadores querem saber se Hang possui envolvimento com a promoção de remédios do chamado 'tratamento precoce', como cloroquina e ivermectina, quando já havia a comprovação científica que os medicamentos não possuem eficácia para combater o novo coronavírus.



A Procuradoria-Geral Eleitoral já havia pedido, no ano passado, a quebra dos sigilos de Luciano Hang. A solicitação teve como base a ação do Tribunal Superior Eleitoral que visava a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por disparos irregulares de fake news durante as eleições presidenciais de 2018.