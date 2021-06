Turista que sumiu no mar após posar para foto continua desaparecido - Reprodução

Publicado 13/06/2021 08:52 | Atualizado 13/06/2021 10:37

Fernando Dmitruk, 55, sumiu na Praia do Indaiá, em Bertioga, litoral de São Paulo, depois de posar para uma foto e dar um mergulho no mar. Após uma semana, neste domingo (13), o turista continua desaparecido. Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e dois barcos particulares iniciaram o 9º dia de buscas pelo engenheiro, segundo informações do G1.

Lígia Rodrigues, uma amiga da família, contou que Fernando mora na capital paulista, mas tem uma casa em Guarujá, cidade ao lado de Bertioga. Apesar de contratar barcos particulares para ajudar na busca, os familiares continuam sem notícias do turista.



"Não recebemos notícias de nada. Os barcos estão à procura, e os pescadores estão avisados. A gente ligou em todos os hospitais da Baixada Santista, mas não tivemos notícias dele. A família inteira está em Guarujá acompanhando as buscas", disse Lígia ao G1.

Como ocorreu o desaparecimento



Segundo contou Lígia, Fernando mergulhou outras duas vezes durante o passeio. Na terceira, no entanto, ele não voltou para a lancha. "Pouco depois, a esposa começou a sentir falta dele, porque não estava mais tendo contato visual com ele no mar. Então, uma das amigas da família saiu de moto-aquática para procurar, e avisou as outras lanchas. Todo mundo começou a procurá-lo, mas ele não foi encontrado", explica.

Apesar de morar na capital, Fernando tem sua casa no Guarujá há 20 anos. Por isso, além de nadar muito bem, ele conhece bastante a área e, segundo Lígia, os familiares têm esperança de encontrá-lo com vida.