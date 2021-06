O presidente Jair Bolsonaro pilotou uma moto com a placa coberta - Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 09:25

Rio - Durante a 'motociata' que aconteceu neste sábado, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro pilotou uma moto com a placa coberta. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível notar que diversos apoiadores do presidente também estavam em veículos com a placa coberta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qualquer veículo que circule com algum tipo de cobertura na placa está sujeito a uma infração gravíssima com apreensão.







Apesar da infração estar prevista no CTB, o governo federal alegou que Bolsonaro estava conduzindo a moto em uma via fechada ao tráfego e com escolta policial e, por isso, não teria cometido nenhuma violação.

O capacete usado pelo chefe do Executivo também é proibido. Durante o trajeto de moto, Bolsonaro utilizou um capacete do tipo coquinho, que não protege o maxilar nem possui viseira. O uso desse equipamento é proibido pela Resolução 453/2013 do Conselho Nacional de Trânsito. É considerado uma infração grave, sujeita a multa.

Em nota, o Ministério da Infraestrutura informou que "nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mais precisamente em seu artigo 1°, as regras previstas são válidas apenas para vias abertas a circulação".