Prefeito do Rio, Eduardo Paes, entrou na brincadeira de quem vacina primeiro e marcou o governador do Maranhão, Flavio Dino, em publicação - Reprodução / Twitter

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, entrou na brincadeira de quem vacina primeiro e marcou o governador do Maranhão, Flavio Dino, em publicaçãoReprodução / Twitter

Por Jorge Costa*

Publicado 15/06/2021 14:39

Rio - A prefeitura do Rio vai realizar uma nova antecipação do calendário contra a covid-19 na sexta-feira (18). Até o momento, ainda não há detalhes sobre as novas idades que devem ser contempladas com a imunização. No Twitter, o prefeito Eduardo Paes tem marcado presença na 'Rinha de Vacinas' e disse, na segunda (14), que estava pensando se iria desafiar o governador do Maranhão, Flavio Dino, para a brincadeira, elogiando a campanha de vacinação feita no estado.



"Esse Flavio Dino está impossível. Até rave da vacina o homem está fazendo no Maranhão. Ainda vou pensar se dá para arrumar confusão com ele", brincou o prefeito, que foi respondido pelo governador. Até a cantora Alcione foi marcada na disputa.

Publicidade

Esse @FlavioDino está impossível. Até rave da vacina o homem está fazendo no Maranhão. Ainda vou pensar se dá para arrumar confusão com ele... https://t.co/GtvoxuC3U2 — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 14, 2021

"Já arrumou confusão, prefeito. É Arraial da Vacinação, com bumba-meu-boi, forró e mingau de milho. Para igualar, só se você convidar a maranhense/mangueirense Alcione. Abraços, boa sorte e corra!", respondeu Dino.

Publicidade

Há cinco dias o município do Rio já havia antecipado a vacinação para o público em geral, adiantando a vacinação da população acima de 50 anos nesta semana, a previsão anterior era a de imunizar neste mesmo período pessoas de até 54 anos de idade. Com a antecipação desta sexta-feira (18), a campanha vai ser acelerada na capital fluminense.

O estado de São Paulo tem a previsão mais adiantada de vacinação contra a covid-19 até o momento. O calendário do governo planeja distribuir a primeira dose para toda a população paulistana até 15 de setembro. A previsão inicial no Rio de Janeiro era até o dia 23 de outubro, mas com as recentes antecipações o calendário poderá ser adiantado.

Publicidade

Na manhã desta terça (15), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também provocou o prefeito Eduardo Paes dizendo que a vacinação no estado seguia ‘na frente’, marcando também o governador João Dória.

"Aí, Eduardo Paes! Se o João Dória é pai da vacina e você diz que adotou o imunizante, é bom alertar que ela fez amizade forte com o guri do RS! A gente segue na frente nas 2 doses e, do jeito que vai, a gauchada estará imunizada pra semana Farroupilha, 20/09!", disse.

Publicidade

Aí,@eduardopaes! Se @jdoriajr é pai da vacina e você diz que adotou o imunizante, é bom alertar que ela fez amizade forte com o guri do RS! A gente segue na frente nas 2 doses e, do jeito que vai, a gaúchada estará imunizada pra semana Farroupilha, 20/09! #corridaemquetodosganham — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 15, 2021

Em seguida, Paes respondeu a brincadeira em tom carioca: “Esses caras dos pampas estão querendo gastar onda conosco. Bora vacinar e atropelar o Eduardo Leite", disse, marcando novamente os governadores João Dória e Flávio Dino.

Publicidade

Atenção @jdoriajr e @FlavioDino esses caras dos pampas estão querendo gastar onda conosco. Bora vacinar e atropelar o @EduardoLeite_ https://t.co/DEPm00si0c — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 15, 2021

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes