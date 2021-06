Mayra Pinheiro, defensora ferrenha da cloroquina, se imuniza contra a Covid-19 - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 21:02 | Atualizado 14/06/2021 21:03

Brasília - Conhecida como Capitã Cloroquina, a médica Mayra Pinheiro, 54 anos, foi vacinada nesta segunda-feira (14) contra a Covid-19 em Brasília. Defensora ferrenha do medicamento, Mayra foi responsável pelo TrateCov, aplicativo do ministério que receitava cloroquina e outros medicamentos que não possuem eficácia comprovada contra o coronavírus.

No último dia 25, Mayra prestou depoimento à CPI da Covid, que apura as responsabilidades do Governo Federal no combate a pandemia. Durante sua fala, marcada por contradições, a médica defendeu o tratamento precoce.

Além disso, Mayra, que é pediatra e secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, é alvo de uma ação de improbidade administrativa que investiga a omissão de autoridades diante do colapso do sistema de saúde do Amazonas.