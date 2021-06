EE Alcindo Guanabara - Divulgação

Por Izaias França

Publicado 14/06/2021 19:50

Três escolas da rede estadual de ensino, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tiveram autorização do governo fluminense para funcionar, a partir desta segunda-feira (14/6), no sistema híbrido (presencial e remoto). São elas: Colégio Estadual Alcindo Guanabara, no Centro; Colégio Estadual Cortume Carioca, no Iconha; e Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

Por esse sistema, os alunos – ou seus responsáveis legais, em caso de estudantes menores de 18 anos – poderão optar pelo ensino presencial ou online. Ao todo, 259 colégios estaduais de 41 municípios fluminenses receberam autorização para voltar às atividades por esse novo sistema.

O retorno às aulas acontece após a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro ter mantido bandeira laranja para grande parte das cidades da Região Metropolitana, na última sexta-feira (11), em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19). Até esta segunda-feira, estado do Rio de Janeiro, por exemplo, contabilizou 53.015 óbitos e 909.341 casos oficiais. De o início dos casos, em março de 2020, o Brasil já registrou 488.228 mortos, conforme dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O retorno das atividades no atual momento é criticado pelo Sindicado Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe), que emitiu recomendações para a categoria, ao destacar a autonomia administrativa dos diretores dos colégios sobre o funcionamento e o cumprimento de medidas sanitárias e de distanciamento social.