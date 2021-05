Trens da Supervia Divugação / Agetransp

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 15:21 | Atualizado 20/05/2021 15:50

Rio - Os trens da Supervia do ramal de Guapirimim, na Baixada Fluminense, estão parados há mais de um mês. De acordo com a concessionária, no dia 8 de abril foi preciso interditar o local pois durante uma vistoria, foi constatado que a estrutura havia sido prejudicada pelas fortes chuvas que atingiram a região. Em função disso, a circulação de trens não ocorre no trecho entre Parada Ideal e Guapimirim.

Os trens circulam entre as estações Saracuruna e Citrolândia. Além disso, a Supervia informou que outras duas pontes da extensão, uma localizada nas proximidades da estação Saracuruna e outra de Magé, também passarão por manutenção.

Em nota, a concessionária disse que já contratou a empresa que vai realizar as obras. A previsão é de que as mesmas sejam concluídas no final de outubro.