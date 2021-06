Posto de vacinação volante em Teresópolis - Divulgação

Posto de vacinação volante em TeresópolisDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 20:14

A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis informa que vai dedicar as 1.600 primeiras doses restantes da vacina contra a Covid-19 para imunizar os homens de 53 e 54 anos, nesta terça-feira (15/06), conforme previsto no cronograma divulgado anteriormente. Para dar prosseguimento ao calendário de imunização, a Secretaria depende do envio de uma nova remessa de doses pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo Estadual.

As 1.600 doses disponíveis serão aplicadas no sistema drive-thru (dentro do carro), das 9h às 15h, em três pontos na cidade e interior. Serão 1.000 doses na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); 350 doses em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 250 doses em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

Publicidade

Dessa forma, a partir da próxima quarta-feira (16/06), haverá apenas aplicação da segunda dose das vacinas. Os atendimentos ocorrem nos mesmos locais e horários.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que uma nova remessa de imunizantes está prevista para a próxima sexta-feira (18/06), possibilitando o avanço do calendário de imunização, que será divulgado em breve.