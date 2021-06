Centro de Atendimento ao Turista de Teresópolis fica no Soberbo - Reprodução Internet

Centro de Atendimento ao Turista de Teresópolis fica no SoberboReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:56

A feira de artesanato “Teresópolis Artes Manuais”, que reúne 18 artesãos do município com os mais variados objetos decorativos e artefatos, todos produzidos com muita criatividade, utilizando os mais diversos materiais, vai funcionar novamente neste sábado (12/06) e domingo (13/06), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Soberbo, das 10 às 17h.



Para visitação será seguido o protocolo de segurança com relação à pandemia, como distanciamento entre os estandes, uso obrigatório de máscaras, tanto pelos expositores, quanto para os clientes, e disponibilização de álcool em gel. O CAT terá atendimento diário, das 9h às 18h.