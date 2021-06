Ação solidária - Divulgação

Publicado 10/06/2021 18:06

Os membros da Associação Amigos dos Antigos de Teresópolis realizam, no dia 20, das 15h às 17h, a carreata solidária “Amigos do Antigo - Junho 2021”, com arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados para instituições de caridade. Com partida do Alto, o desfile segue até o Soberbo, retorna em direção à Reta, na Várzea, e termina na Fonte Judith, no Alto.

Quem desejar participar, ao se inscrever para o desfile deve entregar 5 kg de alimentos não perecíveis nos pontos de arrecadação localizados: no Centro de Atendimento ao Turista do Soberbo (CAT), na Avenida Rotariana S/Nº, no Soberbo; no Posto BR Auto Posto Irmãos Resende, na Avenida Feliciano Sodré, 411, na Várzea; e no Restaurante Léo Cozinha Criativa, na Avenida José Joaquim de Araújo Regadas, 147, também na Várzea.

O evento conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e seguirá os protocolos de segurança com relação à pandemia, tais como distanciamento social, uso obrigatório de máscara e álcool em gel. Os detalhes, regras de participação, trajeto e a inscrição podem ser conferidos na página do Sympla

A atividade integra o plano de retomada de alguns eventos da Associação, e é importante ressaltar que, neste primeiro momento, será promovida apenas a carreata, sem nenhum tipo de aglomeração com a responsabilidade social da arrecadação de alimentos para instituições carentes da cidade.