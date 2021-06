São 134 vagas para o programa de capacitação da Serratec - Divulgação

São 134 vagas para o programa de capacitação da SerratecDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:25

134 vagas, a preferência será para pessoas que moram em Petrópolis e Teresópolis ou nas pequenas cidades vizinhas a essas. Estão abertas as inscrições da Residência em TIC/ Software do Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana) 2021.2. Trata-se de um programa de imersão tecnológica, em parceria com a Firjan/SENAI, que alia conhecimento teórico com a prática. Com, a preferência será para pessoas que moram em Petrópolis e Teresópolis ou nas pequenas cidades vizinhas a essas.

As inscrições estão abertas até o dia 27 de junho. O objetivo do programa é preparar profissionais no desenvolvimento de software e aumentar a oferta de profissionais qualificados na área de tecnologia, atraindo novas empresas para a Região Serrana. Não precisa ter conhecimento prévio em tecnologia e é necessário ter concluído o Ensino Médio. Mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras e quem estudou em escola pública são os públicos prioritários.

Publicidade

O resultado das inscrições será divulgado dia 29 de junho, a partir desta data, acontecem as etapas seguintes do processo seletivo para o curso. Passando em todas as etapas do processo de seleção, o candidato inicia o Programa que tem a duração aproximada de 4 (quatro) meses e meio. As aulas começam em agosto.

Com aulas pela manhã e no período da tarde, de segunda a sábado, o candidato selecionado participa de encontros de aprendizagem com professores atuantes no mercado de tecnologia, além de dinâmicas práticas em equipes, divididas de acordo com sua turma e com os projetos que serão desenvolvidos com as empresas parceiras.

Publicidade