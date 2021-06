Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:04

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, decidiu antecipar a vacinação contra a Covid-19 para o público sem comorbidade. Este adiantamento acontece para homens e mulheres com 59 e 58 anos de idade. As aplicações ocorrem no sistema drive thru (dentro do carro) e serão em datas separadas.



Nesta terça-feira (8/06), será realizada a vacinação para as mulheres com 59 anos completos, sem comorbidade. O público masculino com a mesma idade será imunizado na quarta-feira (9/06).



Já na quinta-feira (10/06), será atendido o público feminino com 58 anos. Os homens com a mesma idade serão imunizados na sexta-feira (11/06).



Nestes dias, o atendimento ocorrerá das 9h às 15h em três locais, na cidade e interior. São eles: na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde); e em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde).



Imunização de lactantes até 6 meses

Também nesta terça-feira (8/06), a Secretaria Municipal de Saúde imunizará lactantes de até 6 meses que fazem a alimentação dos bebês exclusivamente com leite materno. A maioria do público lactante já foi imunizado no período de vacinação das puérperas, portanto trata-se de uma segunda chamada, considerando que é recomendada pelo Ministério da Saúde essa forma de alimentação por, no mínimo, seis meses.