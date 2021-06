Henrique Branco interpretará clássicos do Jazz e da Bossa Nova - Divulgação

Henrique Branco interpretará clássicos do Jazz e da Bossa NovaDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 10:00

Neste domingo (6/06), a partir das 15h, o projeto “Música na Matriz”, criado pela Prefeitura de Teresópolis, traz o músico e instrumentista Henrique Branco. A apresentação será transmitida ao vivo, na página da Prefeitura do Facebook , de maneira a permitir que todos assistam ao concerto, respeitando as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Com repertório eclético, Henrique interpretará clássicos do Jazz e da Bossa Nova. Criado pela Prefeitura de Teresópolis em 1994 para valorizar e difundir a música erudita e popular, o projeto “Música na Matriz” facilita o acesso do público a concertos de qualidade.