Prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, assina decreto que permitiu reajuste

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 14:38

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 14:35

A Prefeitura de Teresópolis concedeu 4,3% de reajuste no salário dos servidores municipais ativos e inativos para recomposição de perdas salariais. O Decreto Municipal 5532/2021 foi publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (2/06). O percentual se refere à terceira parcela do 5º gatilho de reestruturação salarial previsto no PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários). O reajuste será aplicado a partir de 1º de junho de 2021.



Segundo o prefeito Vinícius Claussen, a medida foi possível porque, após a avaliação técnica dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o município fechou o último quadrimestre cumprindo esses limites. Com a concessão do percentual da recomposição, o aumento da despesa com servidores será de R$ 3 milhões (R$ 2.914.566,72) em 12 meses.



“Nossa gestão tem sido marcada pelo compromisso e respeito pelos servidores. Esta é mais uma conquista em prol da categoria, que há mais de 2 anos têm a tranquilidade dos salários em dia, muitas vezes antecipados. A liberação de mais uma parcela da recomposição salarial, no percentual de 4,3%, só está sendo possível porque a nossa gestão conseguiu manter o município dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse percentual representa um incremento de quase R$ 3 milhões investidos nos servidores ao longo de 12 meses”, ressalta Vinicius Claussen.



No total, com esta 3ª parcela, foram liberados 13% dos 17,39% do PCCS definidos pela Lei Complementar nº 257/2019, um direito dos servidores desde 2016 que a atual gestão se comprometeu a cumprir.



Profissionais do magistério também terão revisão geral anual dos salários prevista em lei



O decreto municipal também concede aos ocupantes de cargo de magistério (Anexo I da Lei Municipal nº 3.367/15) e aos ocupantes de cargos comissionados (Anexo II da Lei Municipal nº 3.367/15) do Município de Teresópolis a revisão geral anual na proporção de 5,53%, com efeitos a partir de 01 de junho de 2021.



A revisão geral anual disposta não se aplica ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, subsecretários municipais, ao procurador-geral do município e ao subprocurador geral do município.