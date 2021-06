Prefeitura de Teresópolis - Divulgação

Publicado 02/06/2021 20:35

A Prefeitura de Teresópolis publicou no Diário Oficial ponto facultativo na sexta-feira (4/06). Com isso, devido ao feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3/06), não haverá expediente nas repartições municipais nestes dois dias, sendo as atividades retomadas na segunda-feira (7/06).

Durante o feriado, a população terá atendimento garantido em todos os serviços considerados essenciais, como emergência médica, informações ao turista, coleta de lixo domiciliar, na UPA 24 Horas e nos serviços de pronto atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e de Bonsucesso, no 3º Distrito.

O expediente de todas as secretarias municipais e Procuradoria-Geral obedecerá ao horário definido pelos secretários, de acordo com necessidades específicas, para melhor atendimento à comunidade.

Confira como fica o funcionamento dos serviços essenciais:



Postos de Saúde: Na quinta, 3, e na sexta, 4, não haverá atendimento nos PSF’s e unidades básicas de saúde. Mas no sábado, 5, estarão abertos, das 8h às 17h, os postos do programa ‘Saúde na Hora’: Meudon, Rosário e Fonte Santa.



Atendimento e testagem: Pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 são atendidas todos os dias da semana no Centro de Atendimento 24 Horas contra o Coronavírus instalado no Ginásio Pedrão, com testagem das 8h30 às 20h.



Feirinha: Com estandes de moda e artesanato e praça de alimentação, a Feirinha do Alto funcionará de quinta, 3, até domingo, 6, das 10h às 18h.



Centro de Atendimento ao Turista (Soberbo): O CAT terá atendimento diário, das 9h às 18h, sendo que desta quinta, 3, até domingo, das 10h às 17h, o local vai sediar a ‘Teresópolis Artes Manuais’, que contará com a presença de 20 artesãos da cidade, exposição e venda de diversos tipos de produtos. Ressaltando que será seguido o protocolo de segurança com relação à pandemia, como distanciamento entre os estandes, uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool em gel.