Por O Dia

Publicado 01/06/2021 19:32

O prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, usou as suas redes sociais para publicar fotos do andamento das obras de contenção que estão sendo executadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), no Jardim Salaco. A autorização de início das obras foi dada em fevereiro e a previsão é de que as intervenções sejam concluídas em 300 dias.

O local foi seriamente afetado durante a tragédia de 2011. O projeto prevê a construção de contenções de encostas em quatro pontos do bairro, com investimento de R$ 7,8 milhões, recurso oriundo do Orçamento Geral da União.