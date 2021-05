Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:49

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 para o mês de junho. Na primeira semana do mês será dada continuidade à imunização dos grupos prioritários e também iniciada a imunização de pessoas com comorbidades acima dos 30 anos. Além disso, está previsto o início da imunização em pessoas sem comorbidades a partir do dia 10 de junho.



Nesta terça-feira (1/05), haverá repescagem de todas as faixas etárias com comorbidades já imunizadas com a primeira dose da vacina. Neste mesmo dia haverá a repescagem também de todas as pessoas que devem receber a segunda dose das vacinas Oxford e Coronavac, mas que perderam a data da imunização.



Na quarta-feira (2/05), é a vez do público acima de 25 anos com comorbidades. E na próxima segunda-feira (7/05), o município planeja avançar para a vacinação de pessoas de 18 a 24 anos, também com comorbidades.



Vacinação de adultos sem comorbidades



De acordo com o planejamento da Secretaria de Saúde, a partir do dia 10 de junho Teresópolis começa a vacinar homens e mulheres sem comorbidades, em dias alternados, conforme a idade. O cronograma depende do envio de novas remessas de vacinas, de maneira contínua e em número suficiente para o seguinte planejamento.



Confira o calendário:

- 10 de junho – Mulheres com 59 anos sem comorbidades;

- 11 de junho – Homens com 59 anos sem comorbidades;

- 14 de junho – Mulheres com 58 anos sem comorbidades;

- 15 de junho – Homens com 58 anos sem comorbidades;

- 16 de junho – Mulheres com 57 anos sem comorbidades;

- 17 de junho – Homens com 57 anos sem comorbidades;

- 18 de junho - repescagem

- 21 de junho – Mulheres com 56 anos sem comorbidades;

- 22 de junho – Homens com 56 anos sem comorbidades;

- 23 de junho – Mulheres com 55 anos sem comorbidades;

- 24 de junho – Homens com 55 anos sem comorbidades.

- 25 de junho – Repescagem de todas as faixas etárias sem comorbidades com primeira dose e repescagem de todas as faixas etárias com segunda dose da Astrazeneca/Oxford.



Os atendimentos acontecem das 9h às 15h em três locais: na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde); e em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde). Pessoas a pé também receberão a dose.



A Secretaria de Saúde pede que os moradores fiquem atentos aos canais oficiais da Prefeitura de Teresópolis por onde será sempre confirmada a data programada. Para a imunização são necessários comprovantes de residência no município, documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS (se tiver). Para a segunda dose, basta o documento de identificação com foto e o cartão de vacinação da primeira dose em Teresópolis.