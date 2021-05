Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:58

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, realizou a limpeza e pintura da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi), no bairro Araras, nesta quinta-feira (27/05). A previsão é de que a unidade seja inaugurada na próxima quarta-feira, dia 2 de junho.

A sede do Capsi será em um imóvel com área de 455 metros quadrados, localizado na Rua Tietê, em Araras. A unidade permitirá atendimentos individuais e em grupo, além da realização de oficinas terapêuticas e atividades comunitárias, de crianças e adolescentes de até 18 anos, diagnosticados com transtorno mental grave e persistente. No centro ainda são atendidos casos relacionados ao uso de álcool e drogas.

Publicidade

O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil é vinculado à Divisão de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição do imóvel foi possível por meio de uma desapropriação feita pela Prefeitura de Teresópolis e assinada pelo Prefeito Vinícius Claussen, através do Decreto Municipal 5.520/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico.