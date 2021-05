Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:08

Agentes da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COBPEA), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, resgataram três cachorros sem raça definida nesta quinta-feira (27/05), no bairro Santa Cecília, em Teresópolis. A ação foi acompanhada por equipe do Setor de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, e pela Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública.



Vítimas de maus tratos e crueldade, os animais estavam debilitados por falta de alimento e foram encontrados em uma construção inacabada, junto com os restos de cães mortos, já em decomposição.



“O dono foi encaminhado para a 110ª DP, onde recebeu voz de prisão. A irmã dele foi intimada por deixar outros animais na rua, sem nenhum cuidado. Levados até o Centro de Triagem Animal, no Fischer, os cães resgatados serão vacinados, vermifugados e castrados. Futuramente, serão colocados para adoção responsável”, relatou Jackson Muci, coordenador da COPBEA.



“Os responsáveis foram autuados pelo crime de maus tratos, que não admite fiança em sede policial. Que a COPBEA continue com as diligências apurando as denúncias. Parabenizo a Coordenadoria pela ação. Que o caso sirva de exemplo”, comentou o delegado de plantão, Dr. Ivan.



A COPBEA tem atuação permanente no combate à crueldade animal, com fiscalizações regulares e punição aos responsáveis. Pelo artigo 32 da Lei Federal 14.064/2020 (Lei Sansão), todo ato de abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilações contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos pode ser penalizado com detenção de 3 meses a 1 ano, e multa. Quando se tratar de cão ou gato, a pena é de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição da guarda.



Denúncias de maus tratos podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 98126-4038, da Ouvidoria Geral do Município, de segunda a sexta, de 9h às 18h; se possível, com o envio de fotos e/ou vídeos mostrando a situação. Denúncias também podem ser feitas para o telefone (21) 2642-9252 ou para o WhatsApp (21) 98596-7436, da 110ª Delegacia de Polícia Civil.