Publicado 31/05/2021 16:59

Mais doze agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis participaram do curso de atualização, ministrado por profissionais da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran-RJ. Na semana passada, cinco agentes da Guarda Civil Municipal já haviam concluído o curso de atualização

Com carga horária de 32 horas/aula, a formação aborda temas como psicologia no trânsito, engenharia de tráfego e sinalização de trânsito, com instruções práticas e teóricas sobre como atuar em situações no trânsito, técnicas de abordagens e operações.

“É nosso dever dar aos servidores oportunidade de aperfeiçoamento profissional, para que estejam por dentro das constantes mudanças da lei e práticas de trânsito e garantam atendimento humanizado à população na sua rotina de trabalho. Nossa meta é que até o fim do ano, todos os guardas civis municipais que atuam no trânsito tenham feito o curso”, informa Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública.



Segundo Da Luz, o comandante da GCM, subsecretário Gil Wellington, coordenará a atualização de conhecimentos dos jovens do Grupamento de Apoio à Mobilidade Urbana – GAMU. O programa foi criado pela Gestão Municipal em 2018 para auxiliar a Guarda Civil Municipal na fiscalização do trânsito.



Pela Portaria nº 94/2017 do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), a cada 3 anos profissionais que atuam na fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo de trânsito devem atualizar seus conhecimentos para que se tenha uma uniformidade de atuação, seja de competência municipal ou estadual.