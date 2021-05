Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:09

Esta semana, cinco agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis participaram de curso de atualização, ministrado na sede do Detran-RJ. Com carga horária de 40 horas, a capacitação abordou temas como psicologia no trânsito, engenharia de tráfego e sinalização de trânsito, com instruções práticas e teóricas sobre como atuar em situações no trânsito, técnicas de abordagens e operações.



O curso é uma exigência do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), que através da Portaria nº 94/2017, prevê a necessidade de capacitação em curso especializado para os profissionais que executem as atividades de fiscalização nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.



“É fundamental manter nossos guardas municipais atualizados sobre as leis e práticas de trânsito, pois a legislação passa por constantes mudanças. Com esses cursos, os agentes de trânsito ficam mais preparados para sua função fiscalizadora e exercem o seu trabalho de forma mais adequada, para segurança de condutores de veículos e pedestres”, destaca Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública.