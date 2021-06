Por O Dia

O Secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt, esteve em Teresópolis nesta segunda-feira (31/05) para visitar escolas da rede estadual e alinhar projetos de cooperação entre estado e município. Ele foi recebido pelo prefeito Vinícius Claussen, em reunião realizada na sede do Executivo que teve como destaque o anúncio de que o município vai fazer parte do Programa “Rio+Alfabetizado”.

programa do Governo do Estado foi lançado também nesta segunda-feira, no Palácio Guanabara , e tem como objetivo fortalecer a primeira etapa do ensino fundamental. Mais de seis mil professores que atuam nas redes municipais de ensino do estado do Rio de Janeiro serão capacitados como alfabetizadores, entre eles os profissionais de Teresópolis que atuam com turmas de 1º ano do Ensino Fundamental. A proposta é que o Estado ofereça oportunidade de cursos de extensão e pós-graduação.

“Vamos investir na alfabetização para melhorar o letramento dos estudantes. Estamos com um olhar voltado para o futuro do nosso Estado, para a formação de geração capaz de transformar social e economicamente o Rio”, comentou o Secretário Comte Bittencourt.



Para o Prefeito Vinicius Claussen, a visita do secretário foii mais uma oportunidade de estreitar o bom relacionamento que o município tem com o estado, essencial para que Teresópolis continue avançando na área da Educação: “A Educação é uma das vocações do nosso Plano Diretor e uma área prioritária na nossa gestão. Desde que assumi o município, temos investido muito na área, que nunca parou durante a pandemia. É muito bom poder contar com o apoio do Governo do Estado para trazer para Teresópolis projetos que nos permitam melhorar ainda mais o serviço de excelência prestado pelos nossos profissionais de Educação, com a liderança da Secretária Satiele Santos”, afirmou o Prefeito.



Acompanharam a reunião no gabinete a Diretora Pedagógica da Serrana I, Daniela Carvalho, a Coordenadora de Infraestrutura da Serrana I, Rose Nogueira Mendes, representando o Diretor Administrativo Jelcy Correia Jr, e a Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos.