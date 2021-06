A iniciativa faz parte do Programa “Pra Cima Terê”, coordenado pelo prefeito Vinicius Claussen, com a parceria de diversas entidades, e que visa a recuperação econômica e a geração de emprego em Teresópolis. A entrega de propostas pode ser feitaCom a chamada pública, a intenção da gestão municipal é permitir que as empresas, com sede no município, possam apresentar propostas para explorar o espaço, com a instalação de floricultura para a exposição e comercialização não só de flores, mas também de cartões postais, artigos de artesanato, souvenirs.“A ideia é ter mais um equipamento atrativo na Praça de Santa Teresa, tanto para os moradores quanto para os turistas que estejam visitando a cidade. Assim, o coreto terá sua função melhor explorada e a praça vai ficar mais bonita e atrativa. Como contrapartida, a empresa vencedora terá que custear o plantio de árvores no Parque Regadas, auxiliando no projeto de revitalização dos espaços públicos do centro da cidade”, destacou o secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães.O Edital e seus anexos podem ser retirados gratuitamente no site da Prefeitura, na área de licitação , ou na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675 – Várzea), de segunda a sexta, das 12h às 18h. A Sessão Pública presencial será realizada no dia 30 de junho, com início às 10h, na sede da Secretaria M. de Trabalho, no Mezanino do Espaço do Empreendedor.