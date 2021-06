Caminhão do peixe é sempre um sucesso na cidade aonde ele vai Foto: Clarildo Menezes

Maricá - Mesmo durante o feriado de Corpus Christi, o Caminhão do Peixe vai circular ao longo de toda a semana vendendo o pescado por preço abaixo do mercado.

Ontem ,segunda-feira (31/5), o veículo estacionou ao lado da praça do Caxito onde permaneceu até o meio-dia. Nesta terça (01/6), o caminhão vai estar na praça do Manu Manuela e segue para a praça do lelei, no Caju, na quarta-feira (02/6).



Na quinta (03), dia do feriado, o peixe estará à venda na praça do Barroco, em Itaipuaçu, e chega a Ubatiba na sexta-feira (04), onde o caminhão estaciona ao lado do posto de saúde. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, o programa não chegou a ser interrompido durante a pandemia por promover um benefício de alimentação para a população.

O horário de funcionamento é sempre das 8h às 12h.