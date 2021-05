Foto registra uma palmeira que caiu na orla de Itaipuaçu na noite de domingo 30/05 Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 10:31

Maricá - A Autarquia do Serviço de Obras de Maricá, a SOMAR, está fazendo na manhã desta segunda-feria, (31/05) reparos emergenciais em Itaipuaçu, devido as fortes chuvas e ventanias que aconteceram na noite de ontem (domingo, 30/05) na Orla o que resultou com várias palmeiras derrubadas.



A orla que é uma referência de beleza na cidade foi reinaugurada com uma nova sinalização que aconteceu na semana passada, no aniversário da cidade (26/05).

Um efetivo da Prefeitura segue no local com máquinas e todos os reparos estão sendo realizados o mais rápido possível.



A cidade de Maricá sofreu vários alagamentos em diversos pontos em muitos bairros e a semana começa com tempo frio e previsão de chuvas.