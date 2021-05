O querido Manoel Lago será homenageado no penúltimo dia de live comemorativa dos 207 anos de Maricá Foto: Arquivo MAIS

Publicado 28/05/2021 16:04 | Atualizado 28/05/2021 16:19

Maricá - Teatro, poesias, pop, rock e muito mais. Assim será a live deste sábado (29/05) da Prefeitura de Maricá em comemoração aos 207 anos da cidade através da Roda Cultural, iniciativa das secretarias de Cultura, Turismo e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O evento será transmitido pelos canais oficiais da Prefeitura no Facebook e Youtube.

O penúltimo dia de live terá homenagem ao Manoel Lago que faleceu por complicações da Covid-19 no dia 14 de abril de 2021 - gaúcho de Porto Alegre, militante com destacada atuação na luta pela democracia no país, chegou ao Rio de Janeiro em 1983, onde atuou no primeiro mandato de Leonel Brizola como governador do estado. Lago veio para a Prefeitura de Maricá no segundo mandato do ex-prefeito Washington Quaquá e tem passagens pelas secretarias municipais de Cultura, Comunicação, Economia Solidária e de Políticas Especiais, onde ajudou a organizar as duas edições do Festival Internacional da Utopia, em 2016 e 2018.

A festa tem início a partir das 16h com a performance da Cia Teatro Mágico, com Erick Dancer, Leandro Robledo e Banda, Cia Vida de Teatro e Dança, Poesias em homenagem a Manoel Lago, Bruna Mendes e Mayara. A última rodada de apresentações do dia tem início a partir das 20h25 com Samba.com, continuando com shows de Wagner Mariano, Vivi Serrano, Edinho Manhoso, Thiago Dantas e encerrando com chave de ouro o cantor Bruno di Berner a partir das 23h20.

