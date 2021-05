Boulevard Leandro da Silva, um novo acesso ao Centro, em Itapeba. Foto: Marcos Fabrício

Publicado 28/05/2021 11:16 | Atualizado 28/05/2021 11:20

Maricá - Na última quarta-feira (26/05) Maricá completou 207 anos de história (26/05), e a semana foi repleta de inaugurações entregues ao povo pela Prefeitura, foi o caso de mais um espaço destinado aos moradores de Itapeba, o Boulevard Leandro da Silva, que pós-pandemia promete se tornar um grande point de encontro e lazer do bairro. A área também valoriza um novo acesso ao Centro, além de servir de ligação interna entre a região e o Parque Nanci.

“Este é um espaço da esperança, do futuro, onde as pessoas vão se encontrar com muita intensidade, mas que ainda há restrição do encontro por causa da pandemia”, afirmou Fabiano Horta, prefeito de Maricá. “Mas para, além disso, o que entregamos para a cidade é um novo caminho para o centro de Maricá, é a ideia de que temos a ligação dos bairros para além da Rodovia Amaral Peixoto. Temos agora a nova entrada que liga o Parque Nanci ao bairro de Itapeba e que nos permite conectar a cidade internamente”, frisou o prefeito.

O prefeito destacou também a ampliação das ciclovias. “Outro valor essencial que temos cultivado é o estabelecimento das ciclovias, significando a presença das nossas bicicletas na cidade como um todo porque vamos estender essa ciclovia que hoje chega a Itapeba e que futuramente vai chegar a Ponta Grossa e seguir adiante para que possamos conectar a cidade toda. Esse é o desafio da mobilidade, o desafio do transporte, desafio que em parte está sendo entregue hoje”, comemorou Fabiano.

Renato Machado, presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) lembrou que a construção do Boulevard Leandro da Silva teve início com ações importantes de drenagem no local.

“Aqui primeiramente foi pensado para resolver a questão de drenagem, pois no passado tinha um valão a céu aberto. Colocamos manilhas, fizemos galerias e depois disso veio a motivação de fazer uma revitalização no local, pensamos no comércio da região, no artesanato e dialogamos muito com a população do entorno para atender as reais necessidades”, contou Renato. “Não tenho dúvidas de que isso aqui irá se tornar um importante lugar socioeconômico do bairro”, completou.

O nome do Boulevard é uma homenagem a Leandro da Silva Rocha Pereira, mais conhecido como Leandro Serralheiro, maricaense que aos 27 anos superou a amputação de uma perna por conta de um acidente de moto brilhando como campeão de jiu-jitsu. Além disso, desenvolveu algumas ações sociais em igrejas e iniciou seu projeto “POR+RESPEITO” no qual buscava a inclusão social e igualdade de direitos dos deficientes físicos. Antes de falecer, vítima de Covid-19 no último dia 13 de maio, deu início a um novo projeto, de ensinar jiu-jítsu para crianças e assim poder mudar a vida delas como a dele foi mudada pelo esporte.

“Essa é uma justa homenagem. A dor de perder um filho é muito grande, não só do meu filho, mas das mais de 450 mil pessoas mortas pela Covid em nosso país. Quantas famílias, assim como a nossa, também estão chorando suas perdas. Só tenho a agradecer pela homenagem ao Leandro e pedir a vocês que não deixem acabar o sonho do Leandro que sempre foi ajudar a juventude de Maricá, ajudar o próximo e valorizar o esporte”, pediu João Gustavo Pereira, pai do homenageado, Leandro da Silva.

A inauguração do Boulevard Leandro da Silva contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Legislativa RJ, André Ceciliano; da deputada estadual, Rosangela Zeidan; Aldair de Linda, presidente da Câmara de Maricá, dos secretários municipais, vereadores da cidade e demais autoridades.