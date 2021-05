O meliante foi levado para a 82ª DP onde o crime foi registrado Foto: Maurício Peçanha

Publicado 30/05/2021 13:50

Maricá - Na noite de ontem (sábado 29/05) um homem foi preso com drogas e uma arma em São José do Imbassaí, o delito aconteceu na Comunidade do Mutirão.

Policiais Militares estavam efetuando uma patrulha de rotina e observaram um homem com atitude suspeita foi quando então fizeram a abordagem.

O criminoso portava uma arma (uma pistola) e vários pinos de cocaína, ele também estava com um celular.



O meliante foi preso na hora e não resistiu a prisão, o material foi apreendido. Ele foi encaminhado para a 82ª DP (Centro de Maricá).