Pré-Enem prorroga inscrições Foto Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 20:05

Maricá - A Secretaria de Educação de Maricá prorrogou as inscrições para o Pré-Enem Popular Iara Iavelberg 2021 até quarta-feira (02/06), que visa preparar estudantes do ensino médio para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, 100 vagas serão disponibilizadas para os moradores de Maricá, das redes pública e privada de ensino. A novidade esse ano é o professor particular de redação e aulas de inglês e espanhol.



Segundo o coordenador do projeto, William Campos, as aulas serão iniciadas no dia 8 de junho de 2021, ocorrendo, inicialmente, duas vezes por semana, sempre às 18h.



“A pandemia gera muitas dúvidas para os alunos, o Pré-Enem Popular Iara Iavelberg oferece ao todo 702 aulas, além de aulas noturnas, também oferece professor particular de redação e uma plataforma on-line, o que ajuda e prepara o aluno para a prova”, explicou.



Devido às medidas de contenção da pandemia da Covid-19, as aulas serão realizadas em uma plataforma digital e aulas ao vivo pelo Google Meet.



Para se inscrever os interessados devem ir ao CEPT Professora Zilca Lopes Fontoura (antigo Cenecista) – Rua Barão de Inoã, 137 – Centro de Maricá, levando 1Kg de alimento não perecível.



Você pode realizar a inscrição no Pré-Enem Popular Iara Iavelberg 2021 até dia 02/06 entre o horário de 13h às 19h e serão disponibilizadas 100 vagas, deverá ser feita no CEPT Professora Zilca Lopes Fontoura (Rua Barão de Inoã, 137 – Centro) para participar você deverá ser morador de Maricá, e estudante das redes pública e privada de ensino e deverá levar as cópias da Carteira de Identidade e do comprovante de residência.



Para se inscrever você deverá doar 1kg de alimento não perecível e os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade.