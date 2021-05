No início da tarde de hoje (31/05) seis ocorrências foram registradas Foto: Vinícius Manhães

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 14:52

Maricá - As fortes chuvas que atingiram Maricá na noite deste domingo (30/05) causaram algumas ocorrências na cidade. De acordo com a Defesa Civil, os bairros mais atingidos foram Itapeba (61,92mm), Ponta Negra (57,54mm) e Guaratiba (55,2mm).

Até o início da tarde desta segunda-feira (31/05), seis ocorrências foram registradas. Sendo três pontos de alagamentos em via pública, no Centro, Inoã e em Itaipuaçu; queda de árvore em Itaipuaçu, entre elas oito palmeiras na orla da praia; fios energizados em contato com árvore no bairro Barroco, também em Itaipuaçu; além de um escorregamento de encosta, em Inoã, próximo a uma residência, todas as ocorrências sem vítimas.

Segundo a autarquia de Serviço de Obras de Maricá (Somar), as árvores que caíram na orla de Itaipuaçu já estão sendo substituídas, além disso, será realizada operação para troca de solo da Estrada Joaquim Afonso Viana, no bairro Pindobas, que foi danificada pela chuva.

O boletim meteorológico informou que a cidade permanecerá nas próximas 24h com céu nublado, chuva fraca a moderada ao longo do período, ocasionalmente forte nos períodos da tarde e da noite. Vento de SE/S passando a SW, com intensidade fraca a moderada. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 24°C. A umidade relativa do ar variará entre 70% e 100%.

