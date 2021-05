Atendimento do CDT fica temporariamente suspenso por conta das chuvas de ontem Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:46 | Atualizado 31/05/2021 15:46

Maricá - A Secretaria de Saúde de Maricá suspendeu temporariamente, a partir desta segunda-feira (31/05), o atendimento prestado no Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT), no Centro. A interrupção das atividades foi em razão de uma pane elétrica, decorrente da forte chuva que atingiu todo o município na noite deste domingo (30/05).

De acordo com o coordenador geral do CDT, Edvaldo Baldow, nenhum equipamento da unidade foi danificado, porém o acúmulo de água em um dos lados da laje danificou 50% das instalações elétricas.

Publicidade

“Uma equipe já trabalha na manutenção das instalações elétricas e estruturais do prédio. A previsão é de que o CDT volte a sua normalidade ao longo desta terça-feira (01/06)”, afirmou Edvaldo.

“Estamos com a nossa recepção funcionando para orientar quem vier nos procurar, mas nossos funcionários estão entrando em contato com os pacientes agendados para hoje e remarcando o atendimento. Todos os pacientes afetados terão seus exames reagendados sem a necessidade de ter que passar novamente pela Regulação ou pelo posto de saúde do seu bairro”, garantiu o coordenador.

Publicidade

Edivaldo destacou ainda que o prédio já estava passando por algumas reformas antes mesmo da chuva e que o ocorrido serviu para evidenciar outros pontos de atenção.

“Antes mesmo desta chuva forte já estávamos revestindo as nossas paredes com pastilhas no intuito de facilitar a limpeza e combater a Covid-19, agora, além disso, também vamos ampliar o telhado e a caixa de passagem para ajudar no escoamento das águas da chuva e assim evitar que esse transtorno se repita”, explicou Edvaldo.

Publicidade

Entregue à população em março de 2020 o prédio onde funciona a atual estrutura do CDT conta com aproximadamente 80 profissionais, entre eles, médicos de diversas especialidades como cardiologia, obstetrícia, psicologia, psiquiatria e ortopedia. No local ainda podem ser realizados exames de risco cirúrgico, teste ergométrico, eletrocardiograma, ecocardiograma, otorrinolaringologia entre muitos outros.